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Україна та РФ ведуть переговори щодо обміну "всіх на всіх", - Буданов

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Україна та РФ ведуть переговори щодо обміну "всіх на всіх", - Буданов
Україна продовжує працювати над обміном полонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх".

"Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi
    А хіба буданов є стороною переговорів? Справа його відомства розкривати факти, які приховує ворожа сторона, а не базікати!
  • Evgeny N
    ГУР є стороною перемовин? АПУПЄТЬ! Верещучка вже наперемовлялася так, що всі з "Азовсталі" потрапили у полон та до фільтраційних таборів. До чого "наперемовляється" цей ЗЕпризначенець?

    По суті: пропоную поміняти дєрьмака на всіх. З Цемахом та мертвечуком майже "проканало". Можна додати дєрьмаковських радників, на кшталт абдристовича, подляка, катлєти і ніших з того ж посліду...
  • Urs
    у нас "всех" через пару недель сильно добавится после Лимана и Ямполя.
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