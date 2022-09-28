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Поблизу Львова побудують сучасне стрільбище, - мерія

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Поблизу Львова побудують сучасне стрільбище, - мерія
Влада Львова планує побудувати біля міста сучасне стрільбище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

"Не просто хочемо, а готуємо відповідні рішення. Маємо підтримку і бажання спортивних федерацій Львівщини", – написав Зубач.

Він розмістив відео стрільбища із Франції, яке може стати прототипом львівського. На цьому стрільбищі обладнано стенди для стрільби з відстані 10, 25, 50 і 300 метрів, стенди з рухомими мішенями, а одночасно в одному тирі зможуть вправлятися до 80 осіб.

"Найближче до Львова стрільбище такого рівня розташоване у Хорватії, далі – у Франції. З таким "добрим" північним сусідом треба мати своє", - наголосив заступник міського голови Львова Любомир Зубач

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ду-у-уже вчасно! Зараз почнуть "співать" про "стратегічну необхідність"! А побудують - ні одного "вояки" там не буде Бо почнуть брать плату за користування І військові продовжать користуваться власними звичайними стрільбищами (Просто хтось на "патріотичній хвилі" вирішив бюджет міста "надкусить")
    Он - "сміттєпереробний завод уже більше десятка років "будують" Язиками!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Дмитрий Чекалкин @Chekalkin

    Итак, согласно последним новостям, в России к Царь-пушке,которая не может стрелять, и Царь-колоколу,который не может звонить, добавилась Царь-труба,которая не может качать газ. (Irritable Orc)
  • Колян Коляныч
    А ******* мішені - касапи, там будуть??
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