Російські окупанти блокують евакуаційні автобуси у Василівці, люди йдуть пішки до Запоріжжя, - мер Мелітополя Федоров

Російські військові вимагають від перевізників, які евакуюють людей з тимчасово окупованих територій, російську ліцензію. Евакуаційні автобуси блокують у Василівці, а далі - люди йдуть пішки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час ефіру національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров..

"Два дні тому рашисти придумали нові правила: перевізники мають отримати російську ліцензію. І сьогодні автобуси з людьми не випускають з Василівки. Автобуси доїжджають до Василівки, а далі люди пішки йдуть у бік Запоріжжя, і хтось їх підбирає попутно, якщо є така можливість", - розповів він.

Також Федоров додав, що вчора більше ніж на 12 годин окупанти відкрили виїзд для чоловіків з Василівки. Деякі виїхали безкоштовно, але є ті, з кого вимагали хабар - 1200 доларів.

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