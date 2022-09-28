Обговорили ситуацію на ЗАЕС, - Зеленський провів розмову з Гутеррішем

Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

"Поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС.

Дякую за чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України", - написав Президент.

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