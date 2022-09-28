Загроза тактичного ядерного удару по Україні підвищилась, але все ще малоймовірна, - CNN

У США вважають, що ймовірність застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї у війні проти Україні є найвищою з початку повномасштабної агресії РФ. Проте такий варіант все ще залишається малоймовірним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з багатьма джерелами CNN, загроза застосування тактичної ядерної зброї, безумовно, підвищилась. При цьому зазначається, що загальна оцінка ситуації не змінилася і наразі немає жодних ознак того, що Росія планує використати ядерну зброю найближчим часом.

Кілька чиновників з питань оборони США, які також заявили, що не бачать ознак того, що РФ переміщує ядерну зброю, заявили, що вони вірять у можливість США виявити рух навіть невеликих тактичних боєголовок.

Також зазначається, що загальне оцінка уряду США в тому, що загроза є більшою, ніж раніше, ґрунтується насамперед на риториці Путіна та аналізі його мислення на тлі втрат Росії в Україні, а не на будь-яких твердих даних про те, що РФ серйозніше зважує ядерний варіант.

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