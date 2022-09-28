Сили ППО знешкодили ракети, випущені в напрямку Запоріжжя
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Українські сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети, випущені у напрямку Запоріжжя.
Про це в телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Сили протиповітряної оборони ЗСУ працюють! Сьогодні ППО знешкодила ракети, запущені в напрямку Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети", - ідеться у дописі.
Раніше повідомлялося, що в Запорізькій та Дніпропетровській областях під час повітряної тривоги було чутно вибухи.