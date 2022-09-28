Рівень підготовки до опалювального сезону в Україні становить 88%, - Шмигаль

Сьогодні в запасах України майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля. Шмигаль наголосив, що ключове завдання для Міненергетики, Мінрозвитку громад та решти відповідальних органів на найближчі тижні вийти на 100% готовності до опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об’єму газу для створення резервного запасу.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що на цей опалювальний сезон планується реалізувати 5 млн кубометрів дров.

Так, уряд виділив областям 562 млн гривень на закупівлю дров. У Мінреінтеграції повідомляли, що дрова для обігріву безоплатно надаватимуть жителям особливо небезпечних територій, прилеглих до зон проведення бойових дій. Це стосується Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

В уряді зауважують, що всього для людей на прифронтових територіях планують закупити 400 тисяч кубометрів деревини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова, - Мінреінтеграції

На випадок руйнування об’єктів критичної інфраструктури всі області повинні підготувати плани антикризового реагування та взаємодії організацій. Уже створений та працює цілодобовий штаб з ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.