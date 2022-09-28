Через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач на Сумщині, - ОВА
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У Краснопільській ОТГ Сумської області через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач, будинки та приватні господарства, без жертв і постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Ворог бив по території Краснопільської громади з САУ та мінометів. Також використовували безпілотники. В результаті мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач", - написав він.
Також унаслідок артобстрілів пошкоджено 2 будинки в одному із селищ.
"Також людям побили городи, двори, дороги по селу. Обійшлося без жертв", - зазначив Живицький.