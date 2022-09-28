Українці більше ніколи не здадуться. Ми засвоїли урок, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українці "вже ніколи не здадуться", і перемога України допоможе забезпечити безпеку Заходу в майбутньому, тому світ має допомогти зброєю ЗСУ.

Про це чиновник сказав на форумі Центру аналізу європейської політики (СЕРА), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Резніков зазначив, що цієї зими багато "поважних лідерів" вважали, що Київ впаде під натиском російських військ за три дні, а вся Україна – за кілька тижнів. Міністр наголосив, що повномасштабна війна триває вже понад 200 днів, зокрема завдяки західній зброї.

"Українці більше ніколи не здадуться. Ми засвоїли урок. Ми не допустимо нових Голодоморів та штучних геноцидів. Ми ніколи не допустимо чергового раунду репресій проти найкращих умів нашої нації", – заявив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що ця війна – це боротьба не лише українців, це й битва за основні цінності вільного світу та за те, хто диктуватиме новий світовий порядок: тиран чи демократія.

"Якщо ми впадемо, кожна держава, яка прагне досягти своїх цілей за допомогою актів агресії, святкуватиме перемогу Росії. Вони не роблять із цього таємниці", – сказав Резніков.

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Він заявив, що всі інститути, створені після Другої світової війни для запобігання майбутнім війнам – ООН, ОБСЄ та інші – зазнали поразки.

"Європа, Америка та всі, хто хоче жити у світі, заснованому на верховенстві закону, у світі, де поважаються права та свободи людини і де немає місця терору, геноциду, мають зараз підтримати Україну", – заявив міністр.

Резніков вважає, що надання зброї Україні зараз допоможе забезпечити безпеку Заходу в майбутньому. "Ця зброя допоможе зміцнити східний кордон Європи та НАТО. Єдиний шлях до миру – це наша перемога", – пояснив міністр.

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