Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ, - Financial Times

Європейська комісія у документі, надісланому 27 країнам-членам блоку, пропонує обмежити ціни на операції з російським газом.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.

В межах запропонованого обмеження ціни на операції з російським газом імпортерам планують залишити право продавати цей газ за будь-якою ціною, щойно він опиниться в межах єдиного ринку.

Єврокомісія також запропонувала обмежити ціну на газ, що використовується безпосередньо для виробництва електроенергії. Це має зменшити вплив високих цін на газ на рахунки за електроенергію. Водночас у ЄК не вказують точний ціновий рівень будь-яких обмежень.

Зазначається, що Брюссель також працює над тим, аби обмежити вплив спекулянтів, які зловживають волатильністю ринку. Для цього пропонується запровадити інструмент, який дозволять енергетичним біржам зупиняти торгівлю у разі значних цінових коливань.

Пропозиція обмежити ціну на газ розділила країни-члени на тих, хто підтримує її, і тих, хто вважає, що це загрожуватиме безпеці європейських поставок та збільшить споживання газу.

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