ЗСУ завдали удару по значному скупченню окупантів у гуртожитку в Херсоні, - Хлань

Збройні сили України завдали удару по великому скупченню сил противника в гуртожитку коледжу в Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"За місцевими даними, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів. Навіть не кілька десятків", - написав він.

За його словами, серед них переважно були "кадировці".

"Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - зазначив Хлань.

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