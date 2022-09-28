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ЗСУ завдали удару по значному скупченню окупантів у гуртожитку в Херсоні, - Хлань

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ЗСУ завдали удару по значному скупченню окупантів у гуртожитку в Херсоні, - Хлань
Збройні сили України завдали удару по великому скупченню сил противника в гуртожитку коледжу в Херсоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"За місцевими даними, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів. Навіть не кілька десятків", - написав він.

За його словами, серед них переважно були "кадировці".

"Хто вижив — злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ", - зазначив Хлань.

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Топ коментарі

  • Воьлодимир Омельянов
    Яка чудова новина . Слава ЗСУ !
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бавовнятку-респект...
  • Татьяна Москаленко 8eae40a4
    Щасливого польоту паскуди !!!!
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