Новий пакет санкцій ЄС проти Росії стосуватиметься понад 1300 осіб та організацій, - Боррель

Новий пакет санкцій проти РФ, запропонований 28 вересня Європейською комісією, буде націлений на понад 1300 осіб та організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Цей список націлений на ключових осіб, які приймають рішення, олігархів, високопоставлених військових і пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України", — повідомив Боррель під час пресконференції в Брюсселі.

За словами європредставника, нові санкції стосуватимуться тих, хто причетний до окупації та незаконної анексії Росією територій України, у тому числі і призначених РФ представників "влади" в Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі, а також осіб, які організували та сприяли проведенню фіктивних референдумів на окупованих територіях України.

Зокрема, за словами Борреля, санкції стосуватимуться високопосадовців російського міністерства оборони, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, і "тих, хто підтримує російські збройні сили, надаючи військову техніку та озброєння".

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Верховний представник також пообіцяв, що ЄС переслідуватиме пропагандистів та інших осіб, які поширюють дезінформацію про війну.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС додав, що під прицілом санкцій можуть опинитись і неросійські суб’єкти, які допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, Євросоюз має наміри розширити географічний діапазон раніше затверджених обмежень, що застосовуються до Криму, до Донецька та Луганська. Тепер до переліку регіонів будуть внесені усі наразі непідконтрольні уряду України території, в тому числі Запорізька та Херсонська області.