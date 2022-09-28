Росія сфальсифікувала результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, - Білий дім

США визначили, що Росія сфальсифікувала результати референдумів, які, за їхніми словами, продемонстрували переважну підтримку анексії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Associated Press, про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ці так звані референдуми були вправлянням у примушуванні та дезінформації, яке здійснює маріонеткова влада за наказом із Росії", - наголосила Жан-П'єр.

Вона також дала зрозуміти, що Білий дім готує нові санкції проти Росії у відповідь на референдуми, заявивши, що США та їхні союзники планують накласти "серйозні економічні витрати на Росію, коли вони просуватимуть анексію".

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