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Російська ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури Кривого Рогу, - Вілкул

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Російська ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури Кривого Рогу, - Вілкул
Ввечері 28 вересня російська крилата ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури Кривого Рогу.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері, близько 20.40, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 - одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків", - зазначив Вілкул.

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Топ коментарі

  • Mikhail Saveliev
    Ця мразь вілкул та його папаша 30 років працюють наlд руським міром в Україні, а зараз воно переодягнулось у бандерівця? Такі як труханов, вілкул, баліцкий! та інши мають сидіти у тюрьмі або в землі лежати
  • Andrii Pushkarchuk
    Вілкулоїд, ******! Як тобі "громадянська" війна в Україні? Падаль ти разом зі своїм папашою!
  • Alex 13d5f3cb
    Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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