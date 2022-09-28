Зеленський і Мішель обговорили практичні кроки ЄС у відповідь на російські псевдореферендуми
1 12310
Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської Ради Шарль Мішель обговорили практичні кроки ЄС у відповідь на "референдуми" росії на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у твіттері.
"Провів розмову з Шарлем Мішелем. Висловив подяку за одностайне засудження з боку ЄС незаконних "референдумів" та незмінну підтримку України. Обговорили практичні кроки ЄС у відповідь, включно з посиленням санкцій. Під час розмови з Мішелем обмінялися думками щодо прогресу України у виконанні рекомендацій, необхідних до подальшого руху до членства в ЄС", - написав він.