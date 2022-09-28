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Зеленський і Мішель обговорили практичні кроки ЄС у відповідь на російські псевдореферендуми

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Зеленський і Мішель обговорили практичні кроки ЄС у відповідь на російські псевдореферендуми
Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської Ради Шарль Мішель обговорили практичні кроки ЄС у відповідь на "референдуми" росії на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у  твіттері.

"Провів розмову з Шарлем Мішелем. Висловив подяку за одностайне засудження з боку ЄС незаконних "референдумів" та незмінну підтримку України. Обговорили практичні кроки ЄС у відповідь, включно з посиленням санкцій. Під час розмови з Мішелем обмінялися думками щодо прогресу України у виконанні рекомендацій, необхідних до подальшого руху до членства в ЄС", - написав він.

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    та шо там обговаривать, взять и....віразить глубокую или глубинную єту как ее? А, о з а б о ч е н н о ст ь
  • Urs
    Зеленський на засіданні РБ ООН щодо фіктивних референдумів: "Статут ООН Росія вже зневажає.Будь-які правила цього світу росія вже порушує.Тож це лише питання часу…» і далі по тексту.
    Тепер воно констатує написаним для нього, а я згадую всі три роки до 24.02..хочеться пере€&@ти
  • Марина Кравець
    асфальтом..
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