Зеленський і Мішель обговорили практичні кроки ЄС у відповідь на російські псевдореферендуми

Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської Ради Шарль Мішель обговорили практичні кроки ЄС у відповідь на "референдуми" росії на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у твіттері.

"Провів розмову з Шарлем Мішелем. Висловив подяку за одностайне засудження з боку ЄС незаконних "референдумів" та незмінну підтримку України. Обговорили практичні кроки ЄС у відповідь, включно з посиленням санкцій. Під час розмови з Мішелем обмінялися думками щодо прогресу України у виконанні рекомендацій, необхідних до подальшого руху до членства в ЄС", - написав він.

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