Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав агресію з боку Білорусі, - Данілов

Україна дасть жорстку відповідь у разі, якщо з території Білорусі буде розпочато новий наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему. Не думаю, що Лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", – сказав Данілов.

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