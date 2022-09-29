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Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав агресію з боку Білорусі, - Данілов

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Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав агресію з боку Білорусі, - Данілов
Україна дасть жорстку відповідь у разі, якщо з території Білорусі буде розпочато новий наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему. Не думаю, що Лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", – сказав Данілов.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Я придерживаюсь мысли, что это не последняя наша война с ордой. Пока ********* полностью не развалится - нам покоя не будет.
  • Alexander Savely
    бульборусы обязательно будут воевать. либо за нас, либо за орков - не отсидятся на заборе. и ******** получат двойных, либо от нас, либо от орков.
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