Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Україна готова збільшити експорт, - Зеленський запропонував ООН розширити "зернову угоду"

1 79717
Україна готова збільшити експорт, - Зеленський запропонував ООН розширити "зернову угоду"
Україна готова збільшити експорт агропродукції, тому запропонувала ООН розширити "зернову угоду".

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, зокрема, обговорив реалізацію експортної зернової ініціативи.

"Погодилися в тому, що ініціативу треба не лише зберегти і захистити від будь-яких намагань її зірвати, але й розширити. Україна готова значно збільшити експорт нашої агропродукції країнам, що її потребують", - сказав президент.

Також читайте: Чотири судна з українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури України

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Відчуваю, що потрібно запасатися борошном на зиму...
  • Любовь Стаховская
    Чому це й ібанийоманськийкнур продовжує своє існування за рахунок життів українців ???Нас зовсім не цікавлять йогопідлеглість кремлівській мафії та зобов"язання перед януковичем (хитрийжидкаламой сів напляшку в Омані) так само як і його одоробало.Скільки оце все будуть терпіти українці?Кому наївні і добрі українці довірились...тому хто їх знищує і бреше ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини