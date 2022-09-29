На Росію може чекати колапс під Лиманом, - ISW

РФ не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту, це може ще більше знизити моральний дух росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут припускає, що крах Лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та західній частині Луганської областей і може дати змогу українським військам загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та на ділянці Сєверодонецьк-Лисичанськ.

Також ISW зазначає, що Міністерство оборони РФ не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту, що, ймовірно, ще більше знизить і без того низький моральний дух росіян.

Крім того, майбутні успіхи України в критично важливих районах Донецької та Луганської областей "можуть вбити додаткові клинці між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їхнім командуванням".

Кремль може тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованих Росією українських територій, щоб краще підготувати російський інформаційний простір та адміністративну організацію, хоча 30 вересня залишається найбільш вірогідною датою для оголошення анексії.

За даними інституту, російська влада продовжує направляти нещодавно мобілізованих і недостатньо підготовлених новобранців для нібито посилення дуже "деградованих залишків різних підрозділів", включно з підрозділами, які раніше вважалися головними бойовими силами Росії.

Наприклад, до 24 лютого 1 гвардійська танкова армія вважалася головною механізованою силою Росії, і той факт, що її елементи посилюються погано дисциплінованими, ненавченими людьми, узгоджується з попередніми оцінками ISW, що навіть найбільш елітні російські підрозділи зазнали значних втрат в Україні, і тому "ще більше деградують".

За оцінкою ISW, вливання нових мобілізованих сил до елементів 1-ї гвардійської танкової армії навряд чи додасть цим підрозділам вирішальної бойової потужності.

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Основні висновки аналітиків інституту: