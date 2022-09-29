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Угорщина вдруге заблокувала санкції ЄС проти патріарха Кирила

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Угорщина вдруге заблокувала санкції ЄС проти патріарха Кирила
Влада Угорщини вдруге поспіль заблокувала внесення до санкційних списків Євросоюзу глави РПЦ патріарха Кирила.

Про це повідомив у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу", - написав Йозвяк.

За його словами, влада Угорщини вважає, що "жоден релігійний лідер не має бути внесений до списку санкцій".

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Топ коментарі

  • Colt
    Угорщина собирается переехать на Рублёвку ?
  • Алексей Жилинский
    Еще раз доказали, что они долбоёбы!
  • user009
    самая мощная страна евросоюза, делает что хочет, остальные молча утираются
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