У Новосибірську намагалися спалити військкомат

У місті Новосибірськ, що в РФ, намагалися спалити військовий комісаріат. У приміщення кинули пляшки із запальною сумішшю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"29 вересня о 06:25 (за місцевим часом. - Ред.) було здійснено спробу підпалити військовий комісаріат по Кіровському та Ленінському районах Новосибірська", - пишуть пропагандисти.

Відомо, що у два вікна кинули пляшки із запальною сумішшю. Сталося загоряння на площі 0,5 м кв. із зовнішнього боку, але вогонь швидко загасили.

РосЗМІ також зазначають, що майно й приміщення військкомату не були пошкоджені, підозрюваного у підпалі затримали.

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