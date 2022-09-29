Вночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: четверо загиблих, серед них - дві дитини, п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж(оновлено)

Росіяни вдарили ракетами по житлових кварталах Дніпра.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загиблі та поранені діти, десятки понівечених будинків…



Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах.



На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета...



Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали - шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

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Пізніше Резніченко повідомив, що рятувальники виявили тіло ще однієї дитини:

"Про таке важко повідомляти…На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку".













