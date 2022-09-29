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РФ відправила 2 тис. мобілізованих із Севастополя на Херсонщину, - Генштаб ЗСУ

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РФ відправила 2 тис. мобілізованих із Севастополя на Херсонщину, - Генштаб ЗСУ
РФ мобілізувала із Криму 2 тис. осіб на Херсонщину, зокрема кримських татар.

Про це сказано в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відомо про відправку 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч мобілізованих з Криму. До того ж військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим отримали розпорядження про першочерговість призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, які виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 26 вересня лише у Сакському районі мобілізували 21 особу з категорії кримських татар.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "Ждуни" в Криму не боялися нічого - навіть "камней с неба" Бо вони тоді не знали, що таке "Хаймерси"!
  • буков
    Татари, ріжте москалів і переходьте до нас.
  • Epic musikk
    Пол года сидели, ждали, когда ВСУ все сделает, наверное чтобы потом заявить, что они народ Крыма, и все такие за Украину.
    Но хотят ли крымские татары свободы, если воевать они готовы только принудительно, и то, на стороне угнетателей?
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