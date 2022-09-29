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Приблизно 400 мобілізованих в’язнів прибуло до навчального центру Ростовської області, - Генштаб ЗСУ

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Приблизно 400 мобілізованих в’язнів прибуло до навчального центру Ростовської області, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти в навчальному центрі готують до участі у війні проти України приблизно 400 ув’язнених.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат у живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув'язнених.

"За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їхня підготовка триватиме до 30 вересня цього року", - йдеться в дописі.

Крім того, зазначають у Генштабі, противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад.

"Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ відправила 2 тис. мобілізованих із Севастополя на Херсонщину, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass


    Москалі такі смішні зі своїм «нікагда би нє падумал, што переживу чуму і вайну».
    Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
  • Яр Холодний
    Добра "підготовка" буде! (Враховуючи що сьогодні вже 29 вересня) Чисто по-кацапськи: "Ночь кормить, к утру - зарезать!"
  • Sophia-Maria Duglass


    Ціль першої операції було захоплення всієї України.

    Ціль другої фази операції є захоплення всієї Південної України.

    Ціль третьої фази буде сєб@тися з Донбасу з мінімальними втратами.

    Четверта - відстояти москву.
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