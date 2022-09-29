У Мелітополі пролунав гучний вибух. Пошкоджено авто зрадниці Шапурової, яка очолила окупаційний "департамент освіти", - Федоров (оновлено)

Зранку 29 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучний вибух у жилому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу. Подробиці уточнюємо", - зазначив Федоров.

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Пізніше Федоров додав, що з'явилась уточнена інформація від сил спротиву: підгоріло авто місцевої топ-колаборантки зрадниці Олени Шапурової.

"Особа, яка в мирному житті прославилась численними корупційними схемами в коледжі, знайшла своє "покликання": очолила окупаційний "департамент освіти" й всіляко допомагала окупантам насаджувати рашистський режим "освіти". За даними очевидців зрадниця жива, проте злякалась до напівсмерті", - йдеться у повідомленні.