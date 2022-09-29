Окупанти на Луганщині планують відновити лише 800 будинків - це менше, ніж в одному Сєверодонецьку, - Гайдай

Окупанти "планують" відновити 10-15 тисяч квартир у Донецькій та Луганській областях. Це у декілька разів менше ніжу Сєверодонецьку чи Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Уряд так званої "лнр" планує відновити лише 800 будинків – це менше, ніж в одному Сєвєродонецьку. Що саме будуть робити у цих 800 будинках, не зазначається. Але влада окупантів повідомляє, що у "республіках Донбасу" за координації мінбуду РФ ремонтно-відновлювальні роботи планується виконати на понад 500 тисяч кв. м об'єктів житлового будівництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це 10-15 тисяч квартир на дві області – Донецьку та Луганську.

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"В одному Сєвєродонецьку в декілька разів більше. Не кажучи вже про Маріуполь. Напевно, "годувати всю Україну" без допомоги РФ було набагато легше, ніж задовольнити населення області у елементарних побутових потребах за підтримки Росі", - підкреслює Гайдай.