"Протести у Дагестані провокують українські спецслужби", - глава республіки Меліков
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Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що порушення громадського порядку у Дагестані нібито спровокували українські спецслужби.
Слова Мелікова цитує "Газета.ру", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, заява була зроблена після того, як у соцмережах поширилися відео з численними мітингами проти мобілізації в Дагестані, пов'язаними з частковою мобілізацією. У відео йшлося, що військкомати набирали багатодітних, інвалідів, чоловіків у віці та інших, які не підходять під озвучені критерії.
"Ці мережі регулюються центром ідеологічних та психологічних операцій головного управління розвідки сил спеціальної операції збройних сил України. Не безпосередньо, звісно, не з Києва", - зазначив Меліков.