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"Протести у Дагестані провокують українські спецслужби", - глава республіки Меліков

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"Протести у Дагестані провокують українські спецслужби", - глава республіки Меліков
Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що порушення громадського порядку у Дагестані нібито спровокували українські спецслужби.

Слова Мелікова цитує "Газета.ру", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, заява була зроблена після того, як у соцмережах поширилися відео з численними мітингами проти мобілізації в Дагестані, пов'язаними з частковою мобілізацією. У відео йшлося, що військкомати набирали багатодітних, інвалідів, чоловіків у віці та інших, які не підходять під озвучені критерії.

"Ці мережі регулюються центром ідеологічних та психологічних операцій головного управління розвідки сил спеціальної операції збройних сил України. Не безпосередньо, звісно, ​​не з Києва", - зазначив Меліков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дагестані призупинили мобілізацію, але протести тривають. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Топ коментарі

  • шеколадный зае%ец
    они тебе и в штаны насрали
  • Andy Fisher 67a9edc7
    Русский витязь, лежащий в пыли,
    У пивнушки, раскинувши руки,
    Знай, тебя опоили хохлы
    И Обама нассал в твои брюки…
  • Света Прокопенко
    Ага..представляю- бендеровцы мусульмане подымают бунты в Дагестане)))

    Ближе не было? Или лучше бы на Дальнем востоке подняли
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