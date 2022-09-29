За тиждень "часткової мобілізації" РФ покинуло більше росіян, ніж Путін відправив на війну у лютому, - Британська розвідка

За даними розвідки Великої Британії з РФ за останній тиждень втекло більше людей, ніж було відправлено Путіним на війну в Україну у лютому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у опублікованому огляді за 29 вересня.

"За сім днів відтоді, як президент Путін оголосив "часткову мобілізацію", спостерігається доволі масовий виїзд з країни росіян, які хочуть її уникнути. Точні цифри невідомі, але це, ймовірно, вже більше, ніж загальна чисельність угрупування, яке РФ розгорнула для вторгнення у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, серед втікачів переважають найбільш заможні й освічені люди.

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"Якщо додати це до фактору тих резервістів, яких все ж мобілізують - внутрішній економічний вплив меншої доступності трудового ресурсу та прискорення "відтоку мізків", скоріш за все, ставатиме все більш значним", - додають в огляді.