ЗСУ знищили три зенітні ракетні комплекси С-300 у районі Токмака, - Генштаб
7 6814
27 вересня в районі Токмака Запорізької області Сили оборони України знищили три зенітні ракетні комплекси С-300 російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, передає Цензор.НЕТ.
У Генштабі зауважили, що окупанти продовжують зазнавати втрат.
"27 вересня поточного року, на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак, Сили оборони знищили три зенітні ракетні комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.