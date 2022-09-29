Для постачання Україні нових 18 HIMARs знадобиться кілька років, - Пентагон
Про це заявив на брифінгу високопоставлений представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Останній пакет допомоги включає 18 високомобільних артилерійських ракетних систем разом з відповідними боєприпасами. В рамках програми USAI Сполучені Штати закуповуватимуть ці системи у виробника з метою надання їх Україні, а не вилучатимуть їх безпосередньо з американських військових запасів, як це було зроблено раніше з 16-ма реактивними системами HIMARS, відправленими до України.
За словами високопосадовця оборонного відомства США, прибуття останніх обіцяних Україні HIMARS може зайняти деякий час.
"Закупівля та доставка цих систем HIMARS та відповідних боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення - це лише початок процесу закупівлі ", - сказав посадовець.
Хоча довгострокова закупівля новостворених HIMARS для України не заважає США продовжувати вилучати існуючі системи з арсеналу у разі необхідності, вона слугує більшій меті - мати ці системи за контрактом і в резерві для постачання пізніше, сказав урядовець.
"Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити HIMARS на майбутнє, їх не буде, коли вони знадобляться українським збройним силам у майбутньому", - сказав посадовець. "Це дійсно значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз. Це жодним чином не виключає того, що ми продовжуватимемо інвестувати в їхні нинішні сили, використовуючи можливості, які доступні сьогодні, і які ми можемо отримати сьогодні з американських запасів" - пояснив він.