Для постачання Україні нових 18 HIMARs знадобиться кілька років, - Пентагон

Постачання нових установок HIMARs, які включені до останнього пакету військової допомоги США, спрямоване на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.

Про це заявив на брифінгу високопоставлений представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Останній пакет допомоги включає 18 високомобільних артилерійських ракетних систем разом з відповідними боєприпасами. В рамках програми USAI Сполучені Штати закуповуватимуть ці системи у виробника з метою надання їх Україні, а не вилучатимуть їх безпосередньо з американських військових запасів, як це було зроблено раніше з 16-ма реактивними системами HIMARS, відправленими до України.

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За словами високопосадовця оборонного відомства США, прибуття останніх обіцяних Україні HIMARS може зайняти деякий час.

"Закупівля та доставка цих систем HIMARS та відповідних боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення - це лише початок процесу закупівлі ", - сказав посадовець.

Хоча довгострокова закупівля новостворених HIMARS для України не заважає США продовжувати вилучати існуючі системи з арсеналу у разі необхідності, вона слугує більшій меті - мати ці системи за контрактом і в резерві для постачання пізніше, сказав урядовець.

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"Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити HIMARS на майбутнє, їх не буде, коли вони знадобляться українським збройним силам у майбутньому", - сказав посадовець. "Це дійсно значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз. Це жодним чином не виключає того, що ми продовжуватимемо інвестувати в їхні нинішні сили, використовуючи можливості, які доступні сьогодні, і які ми можемо отримати сьогодні з американських запасів" - пояснив він.