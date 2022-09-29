Ядерний удар по Україні розглядатимемо як широкомасштабний напад на НАТО, - американський сенатор Грем
Про це політик сказав, виступаючи під час засідання під назвою "Від Нюрнберга до України: відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людства", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dikGAZETE.
Грем зазначив, що радіація у разі такого удару впливатиме не тільки на Україну, але й на всю Європу.
"Ми повинні негайно протистояти цьому шантажу. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це матиме руйнівні наслідки, і він мав рацію", - сказав сенатор.
Він наголосив, що світ має донести до президента РФ, що на його ядерні погрози та їхню можливу реалізацію обов'язково буде відповідь. Сенатор закликав і Конгрес, і НАТО посилити повідомлення про те, що "все пекло обвалиться на Путіна", якщо російський президент спрямує ядерний удар на Україну.