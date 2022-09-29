Новини • Війна

Ядерний удар по Україні розглядатимемо як широкомасштабний напад на НАТО, - американський сенатор Грем

34 32886
Ядерний удар по Україні розглядатимемо як широкомасштабний напад на НАТО, - американський сенатор Грем
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін накаже застосувати ядерну зброю проти України, США розглядатимуть це як широкомасштабний напад на НАТО.

Про це політик сказав, виступаючи під час засідання під назвою "Від Нюрнберга до України: відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людства", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dikGAZETE.

Грем зазначив, що радіація у разі такого удару впливатиме не тільки на Україну, але й на всю Європу.

"Ми повинні негайно протистояти цьому шантажу. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це матиме руйнівні наслідки, і він мав рацію", - сказав сенатор.

Він наголосив, що світ має донести до президента РФ, що на його ядерні погрози та їхню можливу реалізацію обов'язково буде відповідь. Сенатор закликав і Конгрес, і НАТО посилити повідомлення про те, що "все пекло обвалиться на Путіна", якщо російський президент спрямує ядерний удар на Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза тактичного ядерного удару по Україні підвищилась, але все ще малоймовірна, - CNN

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Bohdanov Dmytro
    оце вже діло
  • Ivan Snigirenko
    Вот теперь понятно почему иностранные граждане должны покинуть роиссю.
  • Ukraine Press
    Правильно, це попередження куйлу, яке думало, що лише він один може розмахувати ядерною зброєю, а всі будуть коритись.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини