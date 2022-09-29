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Виявлено ще один витік газу з "Північних потоків" у Швеції

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Виявлено ще один витік газу з "Північних потоків" у Швеції
Берегова охорона Швеції виявила ще один - четвертий витік газу з "Північних потоків". Стокгольм підозрює грубий саботаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газету Svenska Dagbladet.

Два із чотирьох витоків газу сталися у шведській економічній зоні. Наразі на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб з'ясувати, що сталося.

Стокгольм веде власне розслідування інциденту та підозрює грубий саботаж.

Варто зазначити, що до цього на "Північних потоках" було виявлено три витоки газу.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл:
    "***** таки вирішив остаточно відрізати свою помийку від світу... . Пригадуєте: спершу виявили три потужні витоки: на обидвох нитках NS-1 та на одній NS-2. Зараз уже всі чотири труби ушкоджені. А це, найімовірніше, незворотна втрата усієї мережі газопроводів, на яку були потрачені десятки мільярдів доларів. Швидкого й неймовірно дорогого ремонту, відкачки солоної води й закачування газу вже не буде. А без цього руйнування пройде дуже швидко.

    А які міжнародні баталії точилися, як рашка проштовхувала проєкт через продажних європейських політиків, як ним колола Європу! А потім один кремлядський карлик збожеволів. І все завершилося швидко й ефективно. Ні, звісно, москва звинувачує цілий світ, тільки не себе. Першою в черзі Україна. Це навіть трошки приємно, але не будемо лестити собі... Залишилися три реальні шляхи: через Білорусь, Україну та на півдні - турецький. останнього раша не зачепить. А на два інші очікуємо".
  • piligrim
    або ще на етапі будівництва заздалегідь були закладені технічні можливості спричиняти такі "диверсії"...
  • Олег Дереш
    Напевно хочуть побудувати норд стрим ТРИ
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