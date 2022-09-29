Виявлено ще один витік газу з "Північних потоків" у Швеції
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Берегова охорона Швеції виявила ще один - четвертий витік газу з "Північних потоків". Стокгольм підозрює грубий саботаж.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газету Svenska Dagbladet.
Два із чотирьох витоків газу сталися у шведській економічній зоні. Наразі на кількох рівнях активно працюють представники берегової охорони, щоб з'ясувати, що сталося.
Стокгольм веде власне розслідування інциденту та підозрює грубий саботаж.
Варто зазначити, що до цього на "Північних потоках" було виявлено три витоки газу.