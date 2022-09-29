Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину, - Синєгубов

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли мирного населення територій, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському - Стрілеча та Красне. В Богодухівському - Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

"За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями були госпіталізовані 7 людей в Куп'янському районі. В Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік. На деокупованих територіях продовжується розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів", - зазначив він.

Також Синєгубов інформує, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники завдають ворогу вогневого ураження, знищуючи живу силу і техніку.

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