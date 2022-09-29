Поблизу місць витоків "Північного потоку" помітили кораблі ВМС Росії, - CNN

І Данія, і Швеція ведуть розслідування, але перевірка місця ще не проведена, і подробиці про те, що саме спричинило вибухи, залишаються уривчастими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на двох представників західної розвідки і ще одного джерела, знайомого з цим питанням, представників Європейської служби безпеки.

Представники європейської служби безпеки у понеділок і вівторок помітили кораблі ВМС Росії поблизу витоків у трубопроводах "Північного потоку", ймовірно, спричинених підводними вибухами. Згідно з даними наданими CNN, незрозуміло, чи мали кораблі якесь відношення до цих вибухів, але це один із багатьох факторів, які слідчі вивчатимуть.

За словами одного з представників розвідки, минулого тижня недалеко від цих районів також були помічені російські підводні човни. Три американські чиновники заявили, що США ще не мають детального пояснення того, що сталося через кілька днів після того, як вибухи, мабуть, спричинили три окремі та одночасні витоки в двох трубопроводах.

За словами датського військового чиновника, російські кораблі регулярно діють у цьому районі. Він підкреслив, що присутність кораблів не обов’язково означає, що Росія завдала шкоди.

"Ми бачимо їх щотижня. Останніми роками активність Росії в Балтійському морі зросла. Вони досить часто перевіряють нашу обізнаність – і в морі, і в повітрі", - зазначив представник Данії.

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Але спостереження, як і раніше, викликають додаткові підозри щодо Росії, яка привернула найбільшу увагу як європейських, так і американських офіційних осіб. Вона, як вважається, має як можливість, так і мотивацію для навмисного пошкодження трубопроводів.

У США відмовилися коментувати інформацію про кораблі.

І Данія, і Швеція проводять розслідування, але огляд місця ще не проведено, і подробиці про те, що саме викликало вибухи, залишаються уривчастими. Зазначається, що уряд Данії проводить оцінку, і може знадобитися до двох тижнів, щоб розслідування було належним чином розпочато, тому що тиск в трубах ускладнює наближення до місця витоку - хоча інше джерело, знайоме з цим питанням сказало, що розслідування може початися вже у неділю.

CNN звернувся до Міноборони Росії за коментарями з приводу присутності кораблів.

Розслідування інциденту на двох нитках "Північного потоку"

Згідно з європейськими джерелами, обізнаними з цією справою, уряд Данії бере на себе ініціативу в розслідуванні та встановив зону відчуження протяжністю п’ять морських миль і заборону для польотів у зоні протяжністю 1 кілометр.

Офіційні особи США були набагато обережнішими, ніж їхні європейські колеги, роблячи висновки щодо витоків. Але за даними СNN, високопоставлений чиновник США та військовий чиновник США заявили, що Росія все ще є головним підозрюваним. Також на думку посадовців США, підозрілим є й те, що цього тижня Росія запросила засідання Ради Безпеки ООН щодо пошкодженого трубопроводу. Як правило, за словами посадовця, Росія недостатньо організована, щоб рухатися так швидко, що свідчить про те, що маневр був заздалегідь спланованим.

Якби Росія навмисно спричинила вибухи, вона фактично саботувала б власні трубопроводи: російська державна компанія "Газпром" є мажоритарним акціонером "Північного потоку-1" і єдиним власником "Північного потоку-2".

Але офіційні особи, знайомі з останніми даними розвідки, кажуть, що Москва, ймовірно, вважала б такий крок вартим своєї ціни, бо він допоміг би збільшити витрати на підтримку України в Європі. Співробітники американської та західної розвідки вважають, що російський президент Володимир Путін грає на те, що через підвищення вартості електроенергії та наближення зими європейське населення може виступити проти західної стратегії економічної ізоляції Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витоки газу на "Північних потоках" сталися через диверсію, - німецькі ЗМІ

Новий газопровід "Північний потік-2" ще не був запущений в комерційну експлуатацію. План використання його для постачання газу був скасований Німеччиною за кілька днів до того, як Росія ввела війська в Україну в лютому.

Нагадаємо, 26 вересня омпанія Nord Stream AG заявила про падіння тиску на обох нитках російського газопроводу Північний потік-1. У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. У ЗМІ почала з'являтись інформація, що всі нитки "Північного потоку" та "Північного потоку - 2" назавжди залишаться непридатними для використання.

За даними SPIEGEL, кілька тижнів тому Центральне розвідувальне управління США попереджало уряд Німеччини про можливі напади на газопроводи у Балтійському морі.

У свою чергу, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "падіння тиску одразу на кількох нитках газопроводів "Північний потік" є безпрецедентною ситуацією, яка потребує термінового розгляду".

Також, сьогодні, 29 вересня, берегова охорона Швеції виявила ще один - четвертий витік газу з "Північних потоків". Стокгольм підозрює грубий саботаж.