396 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 779 - поранені, - Офіс Генпрокурора
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 28.
"У ніч на 29 вересня внаслідок ракетного удару окупантів по м. Дніпро одна дитина загинула, ще одна отримала поранення. 28 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області поранено 17-річного хлопця", - йдеться у повідомленні.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.