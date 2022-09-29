Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджено музей та начальний заклад, минулої доби окупанти обстріляли Баштанський район області, - Кім

Вночі, 29 вересня, Миколаїв зазнав удару, попередньо ракетою типу С-300.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Вночі, 29 вересня, близько 02:33, Миколаїв зазнав удару, попередньо ракетою типу С-300. Відомо про влучання по відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема музей та начальний заклад. Постраждалих немає.



Інформація про наслідки бойових дій у Миколаївському районі не надходила.



Баштанський район: Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, 28 вересня о 18:46 обстріли були у с. Червоний Яр, о 22:47 вибухи лунали на околицях с. Лепетиха. Постраждалих та руйнувань немає. Вночі, 29 вересня, близько 02:25 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок обстрілів зруйновано складську будівлю. Також пошкоджено приватні будинки, об'єкти торгівлі й приватного підприємства. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.



Тривають обстріли Широківської громади. Минулої доби, з 16:00 до 17:00 були обстріли с. Широке. Влучання за межами населеного пункту – в сільгосппідприємство, городи та дороги. Постраждалих та руйнувань немає.



Зазначається, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.



За інформацією районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

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