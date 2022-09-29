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Росія оголошувала мобілізацію лише двічі: у 1914 та 1941. Це багато говорить про українців, - Пентагон

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Росія оголошувала мобілізацію лише двічі: у 1914 та 1941. Це багато говорить про українців, - Пентагон
За історію Росія лише двічі оголошувала мобілізацію - це вказує на проблеми, які їй створили українці.

Про це заявив на брифінгу представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Російське суспільство не відреагувало позитивно на заяви Кремля про плани мобілізувати 300 000 осіб, зазначають у Пентагоні. Це не вперше в історії РФ, коли вона через проблеми з досягненням цілей намагається набрати бійців серед цивільних.

"До цього вони двічі проводили мобілізацію - у 1914 і 1941 роках. Якщо ви подумаєте про наслідки, в яких вони зараз перебувають, і порівняєте їх із Першою та Другою світовою війною, то це багато говорить про те, що українці змогли зробити з російською армією", - сказав американський чиновник.

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Він додав, що Росія може зіткнутися з багатьма проблемами під час мобілізації такої кількості цивільних. Наприклад, багато інструкторів перебувають на війні, а в Інтернеті з'являються повідомлення, що мобілізованих перекидають в Україну лише після одного дня підготовки.

"Я просто думаю про рівень підготовки, який ми проводимо у наших збройних силах, і розумію, що це... досить неадекватно", - підсумував чиновник Пентагону.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    для кацапов война за коровник на окраинах Марьинки сродни войне мировой, не меньше...
  • jklpqrs
    Коровник - это святое. Это место для полезных животных, кацапам там не место. Их место - грязь на уровне минус два метра над поверхностью земли.
  • Яр Холодний
    - Знаешь Ванька! Я только сейчас, наконец-то, понял, что мы и украинцы, действительно, не один народ!

    - Почему?

    Да потому что их президент упирается - так воевать не хочет, и всё к мирным переговорам тянет, а народ ему это сделать не дает! А наш президент всеми силами народ на войну гонит, а тот упирается и воевать идти не хочет!
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