Ядерна війна - це катастрофа. Треба перестати говорити й думати про це, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прокоментував загрозу можливого застосування ядерної зброї Росією у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу CNN Turk, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, "ціна переходу до ядерної війни - катастрофа".

"Припиніть говорити про це, ви не повинні про це думати. Вирішення за допомогою дипломатії було б найбільш доречним кроком", - сказав Ердоган.

Він зазначив, що "ще більше занепокоєння" викликають псевдореферендуми на тимчасово окупованих Росією територіях України.

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Турецький лідер наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією.

Також президент Туреччини висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін "зробить це, якщо він щось задумав".