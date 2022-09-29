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Ядерна війна - це катастрофа. Треба перестати говорити й думати про це, - Ердоган

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Ядерна війна - це катастрофа. Треба перестати говорити й думати про це, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прокоментував загрозу можливого застосування ядерної зброї Росією у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу CNN Turk, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, "ціна переходу до ядерної війни - катастрофа".

"Припиніть говорити про це, ви не повинні про це думати. Вирішення за допомогою дипломатії було б найбільш доречним кроком", - сказав Ердоган.

Він зазначив, що "ще більше занепокоєння" викликають псевдореферендуми на тимчасово окупованих Росією територіях України.

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Турецький лідер наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією.

Також президент Туреччини висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін "зробить це, якщо він щось задумав".

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Ядерна война это не катастрофа, это возможность показать вам ******, что будет, если сюсюкаться со всякими *******!!!
  • Підлога Маккартні
    Один уже перестал стрелять и у видел мир в глазу у *****
  • Claudia Smith
    логіка така сама, як "проста пєрєстать стрєлять". типу, якщо не говорити про це, то пуйло не застосує тактичну ядерну зброю. ога.
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