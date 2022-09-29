Завдяки "народному супутнику" підтримка з космосу дає результати на полі бою. За 2 дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков провів робочу зустріч із волонтером Сергієм Притулою за участі представників Міністерство оборони та ГУР МО.

Про це Резніков повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед іншого, обговорили практичні результати безпрецедентного проєкту, який було реалізовано влітку.

"Як, мабуть, усі пам’ятають, завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угруповання супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність. Коли у червні Міноборони запропонувало скерувати кошти, зібрані для придбання байрактарів, на посилення засобів космічної розвідки, ми очікували якісного підвищення спроможностей наших військ. Наразі усі наші очікування повністю справдилися", - зазначає Резніков.

Сили оборони України, насамперед - бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнної розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

"Із зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати "схованого" були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині", - зауважив Резніков.

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Також зазначається, що фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт з супутниками.

"Але головне - це допомагає зберегти життя наших воїнів, які безцінні. Що варто розуміти стосовно переваг, які надають супутники ICEYE? По-перше, Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує нашу здатність виявляти та наносити ураження російським окупантам. Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці - день чи ніч. Тому ворог не сховається", - пише український міністр.

"По-друге, саме наші військові визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході.

По-третє, відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику.

Тому ще раз хочу подякувати усім, хто долучився до фінансування цієї ініціативи, команді Фонду Сергія Притули - за її втілення, підприємцю Максиму Полякову - за дуже важливе сприяння. Це - реальний внесок у зміцнення оборони України завдяки технологічній перевазі. Адже у російських військ таких можливостей немає", - додає Резніков.

"Я вже неодноразово зазначав, що ми зможемо здолати Росію тільки за рахунок якості нашої оборони. Саме тому вважаю цей проєкт своєрідним стартапом, що відкриє двері для інших амбіційних ініціатив і рішень. На зустрічі ми також обговорили інші потреби нашої армії, щоб скоординувати дії на найближчі місяці. Є кілька цікавих ідей, які мають потенціал стати народними проєктами. Хочу вкотре подякувати усій волонтерській спільноті за різнобічну, потужну, компетентну підтримку наших воїнів. Це справжня синергія. Перевага оборонного відомства - в масштабі діяльності та системності процесів. Сила волонтерів - у мобільності, гнучкості, відсутності формальностей, якими обтяжений процес витрачання бюджетних коштів", - йдеться у дописі.

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За словами Резнікова, за 5 місяців Міноборони тільки за прямими контрактами з виробниками передало до ЗСУ понад 500 тис. бронежилетів. Завдяки ритмічній роботі сформовано резерви у понад 150 тис. бронежилетів.

Але у березні-квітні оперативна допомога громадян і бізнесу, акумульована через волонтерські структури, була неоціненною для забезпечення армії, чисельність якої вибухово зростала. Так само нелінійні проєкти, які в подальшому можуть стати на рейки держави, інколи простіше і швидше запускати як народні ініціативи.

"Коли героїчна та професійна армія спирається на такий народ - перемога України неминуча", - резюмує Резніков.