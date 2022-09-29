Новини

Замість 19 млрд куб. м газу Україна накопичить 14,5-15 млрд куб., - Кабмін

5 02429
Замість 19 млрд куб. м газу Україна накопичить 14,5-15 млрд куб., - Кабмін
Кабінет міністрів скоротив плани з накопичення газу в підземних сховищах. Якщо влітку Нафтогазу України ставили завдання забезпечити наявність 19 млрд куб. м газу, то зараз мова йде лише про 14,5-15 млрд куб. м.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"Уряд продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Наразі маємо майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", - заявив прем'єр Денис Шмигаль на селекторній нараді 28 вересня.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об’єму газу для створення резервного запасу, розказав він.

Також читайте: Виявлено ще один витік газу з "Північних потоків" у Швеції

На своєму останньому засіданні уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров. Цих грошей має вистачити для закупівлі 400 000 куб. м деревини для мешканців прифронтових територій. Загалом протягом опалювального сезону держава збирається реалізувати 5 млн куб. м дров.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Пять кубов ******** бородатая бабушка Беня, я так понимаю?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Потрібно добавити, як ******* "слуги" -"ВПЕРШЕ". А що стосується ахметова, то я звичайно його не захищаю, але не відволікайте нарід ненавистю до ахметова, газом займається не Ахметов, а Беня, якого знають як Коломойського і фірташ, обидва друзяки Президента. Чому не написали, що українські суди знову пробачили на днях 2,9 мільярда гривні бідному Бені?
  • Старый зольдат
    И, что, с учётов отсутствия потребления промышленными регионами этого не хватит?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини