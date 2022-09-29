Замість 19 млрд куб. м газу Україна накопичить 14,5-15 млрд куб., - Кабмін

Кабінет міністрів скоротив плани з накопичення газу в підземних сховищах. Якщо влітку Нафтогазу України ставили завдання забезпечити наявність 19 млрд куб. м газу, то зараз мова йде лише про 14,5-15 млрд куб. м.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"Уряд продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Наразі маємо майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", - заявив прем'єр Денис Шмигаль на селекторній нараді 28 вересня.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об’єму газу для створення резервного запасу, розказав він.

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На своєму останньому засіданні уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров. Цих грошей має вистачити для закупівлі 400 000 куб. м деревини для мешканців прифронтових територій. Загалом протягом опалювального сезону держава збирається реалізувати 5 млн куб. м дров.