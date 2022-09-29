Оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде в "Дії"
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Парламентський комітет цифрової трансформації схвалив законопроєкт, що дозволяє батькам оформляти у застосунку "Дія" тимчасовий дозвіл на виїзд дитини до 16 років.
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.
"Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія" за кілька кліків та без участі нотаріуса. А також без бюрократії, черг та безоплатно", - йдеться в повідомленні.