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Після інцидентів на газопроводах "Північний потік" Швеція посилила заходи безпеки довкола АЕС

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Після інцидентів на газопроводах "Північний потік" Швеція посилила заходи безпеки довкола АЕС
Швеція посилила заходи безпеки довкола своїх атомних електростанцій після витоків на гілках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Про це повідомляє SVT, передає Цензор.НЕТ.

На найбільшій АЕС країни – Рінґгальській, як і Форсмаркській, запровадили посилений режим спостереження.

"Ми вирішили, що такий крок потрібен з огляду на ситуацію у світі і, зокрема, те, що днями сталося у Балтійському морі", - прокоментувала представниця пресслужби.

Режим посиленої безпеки діяв на станціях і раніше цього року, але пізніше його скасували.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

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