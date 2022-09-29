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Росіян, які можуть становити загрозу для безпеки Молдови, не впускатимуть до країни, - Санду

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Росіян, які можуть становити загрозу для безпеки Молдови, не впускатимуть до країни, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду запевнила, що прикордонники не будуть впускати в країну громадян РФ, які можуть становити загрозу для країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker, про це вона сказала, коментуючи можливий наплив росіян до Молдови у зв’язку з мобілізацією в Росії.

Санду зазначила, що поки рано робити висновки, чи чекати масового приїзду до Молдови громадян Росії, які втікають від мобілізації - тому що дорога до Молдови складніша, ніж до країн, які є сусідами РФ, та ситуація має прояснитися до кінця тижня.

Президентка сказала, що прикордонники перевірятимуть людей на в’їзді і "тих, хто - як вважатимуть прикордонники - становлять загрозу для Молдови, не будуть впускати в країну".

Санду зазначила, що у Придністров’ї можуть почати мобілізацію до лав групи російських військ, які там перебувають, але поки Кишинів не має інформації про те, що цей процес почався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові можуть позбавляти громадянства тих, хто піде воювати на боці РФ, - Санду

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Топ коментарі

  • cimbitep
    кожен кацап становить загрозу. абсолютно кожен. 100 із 100.
  • Юрій Шевченко 794dbdb1
    А ХІБА БУВАЮТЬ ЯКІСЬ ІНШІ РОСІЯНЄ, КРІМ: "Росіян, які можуть становити загрозу для безпеки" - ???
  • Hanka Panyanka
    правильно, не написана, тому нікого не треба пускати...
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