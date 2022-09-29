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Наказ про захоплення Маріуполя і штурм "Азовсталі" віддавав генерал РФ Мордвічев, - СБУ

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Наказ про захоплення Маріуполя і штурм "Азовсталі" віддавав генерал РФ Мордвічев, - СБУ
Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – "Азовсталь". Воєнним злочинцем є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу зс рф генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, з лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області і особисто брав участь у бойових діях проти Збройних сил України. У його підпорядкування входять: "1-й армійський корпус народної міліції", низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань "ДНР", батальйони танковий і "Сомалі", розвідбатальйон "Спарта" та підрозділи ПВК "Вагнер".

"Мордвічев безпосередньо здійснював воєнне планування, координацію та управління цими окупаційними підрозділами у бойових діях. Серед іншого він віддав наказ захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська РФ руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних мешканців. Перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, мордвічев провів нараду із кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму "Азовсталі" з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині. За його безпосереднього керівництва та контролю окупаційні війська чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі генерал-лейтенанту ЗС РФ Андрію Мордвічеву повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій);
  • ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Топ коментарі

  • olele
    ...Я свой путь через Крым и рашу не забуду никогда... и грузинский ресторан в селении сразу после Верхнего Ларса... и как грузины накормили бесплатно... накормили на рассвете - не забуду. Память такая, сумбурная... часто вдруг выскакивает какое-то воспоминание... из ниоткуда. Все, как на черно-белой пленке... грязный снег в горах и холод... коровы худые на улицах и вдоль шоссе... люди наши, тоже черно-белые... и невыразимая радость, когда переступила границу раши в сторону Грузии. И какой-то рашисткий водила, попросивший отвертку... и я, ответившая, что отвертку могу ему только в глаз... и женщина с красным паспортом, на которую так смотрели те, кто сжимал в руках наши, синие, что она - ушла из очереди... и ДЕТИ. Вот это было самое особенное. Много детей. И они - тихие. НЕ ПРОЩУ.
    https://t.me/nuts_roses/1561?comment=20738
  • Анатолий К 65c6a92d
    А хто віддав наказ розмінувпати Чонгар і Перекоп? Хто віддав наказ здати південь?
  • Sergey 32671ca5
    наказ про наказ? Редактори перечитуйте хоча б заголовки.
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