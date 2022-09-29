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Вирішуємо проблему іранських безпілотників, - Резніков

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Вирішуємо проблему іранських безпілотників, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що проблема іранських безпілотних літальних апаратів перебуває у стадії вирішення.

Про це він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже її вирішуємо. Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100 відсотків не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих "шахедів", - сказав він.

"Наші навчилися їх глушити. Ми звернулися до наших партнерів, зокрема до тих, які бояться давати нам зброю, але мають хорошу експертизу. Я їм сказав, що ми вам дамо їх запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією", - сказав Резніков.

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Топ коментарі

  • Vlad Cheh
    У Ирана нет союзников, кроме кацапстана. Дайте нам дальнобойные авиационные крылатые ракеты на 2000км хотя бы, дозаправку или базы по дороге и мы сами до него долетим и ударим, он не так уж и далеко от нас. Разбомбим все заводы или общежития с персоналом этих заводов. Мы имеем право на эти атаки. И вам это выгодно, и Израилю, и другим арабам, так как совсем другое вероисповедание у иранцев. Тушки же где-то остались, в том числе и у стран Варшавского договора. Ну вот с них и пульнем тяжелой ракетой. И вообще не только по заводу будем бить, а по правительственным зданиями. И поставим ультиматум, чтобы разорвали военный союз с кацапами (понятно, что они в обмен на ядерку на это пошли, кацапы им все дадут для ядерного оружия или даже сами боеголовки, это факт).
  • As_BoDya
    мені так подобаєтся це крикуни з дивану, вирішите, де бюджет на це, і яка країна нам продасть 500-1000 машин евакуації?
  • Yuri Dubov
    І навіщо це розголошувати? Як же вони всі ********** нагадати про себе, про свою "важливість"...
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