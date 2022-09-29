Росія "Північними потоками" може намагатися відвернути увагу від України, - міністр оборони Естонії Певкур

На думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура, інцидентами з витоками на газопроводах "Північного потоку" Росія може намагатися відвернути увагу від України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Росія хотіла б, щоб європейські країни, союзники по НАТО займалися своїми внутрішніми справами. Це все для того, щоб Росія могла спокійно займатися Україною" - сказав Певкур.

За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, Росія почала ескалацію поступово: "Адже найближчими днями має відбутися юридичне, на думку Росії, розчленування України, і вона обіцяла захищатися всією своєю ядерною міццю. І якщо Росія вдасться до такої терористичної операції, то нам слід подумати про нагляд за своєю стратегічною інфраструктурою, адже те, що можливо під водою, може трапитися і на землі. Фактично це ж і відбувається в економічній зоні союзників".

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Певкур зі свого боку вказав на те, що в якийсь момент газопровід доведеться лагодити, і це потребуватиме охорони.

"А тепер уявіть: одного чудового дня в міжнародних ЗМІ з'являється новина про те, що російські військові кораблі прямують до Данських проток для охорони на час ремонту трубопроводу, і, сюрприз-сюрприз, створюють там якусь бульбашку ППО, тим самим закриваючи доступ до Балтійського моря. Росія не робить жодного кроку без стратегічного інтересу", - застеріг Певкур.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

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