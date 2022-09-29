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У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ, - ГУР

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У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ, - ГУР
В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ. Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи ЗС РФ. В результаті поповнення, співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти 1 до 5.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано ЗС РБ та місцевим радам.

"Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Також влада РФ дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

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Топ коментарі

  • Колян Коляныч
    И мешками сразу пусть запасаются..
  • PowerOfTheMirror
    законна військова ціль. Краще вбити їх уві сні в казармі, ніж чекати, поки вони зроблять біду в Україні.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    "Повідомляють, що на схід від річки Оскіл у напрямку Луганської області ЗСУ вже контролюють низку населених пунктів. Це не лише раніше звільнені Дворічна, Кішварівка, Катеринівка та Зелена Долина, а ще й Гороб'ївка. Крім того, повідомляють, що дорога від Лиману до Кремінної теж повністю під українським вогневим контролем", - написав Юрій Мисягін.
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