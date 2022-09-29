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Наслідки застосування РФ ядерної зброї "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими", - Держдеп

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Наслідки застосування РФ ядерної зброї "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими", - Держдеп
У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими".

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, під час планування непередбачених обставин через потенційне застосування ядерної зброї Росією проти України, США "дуже чітко говорили про наслідки для РФ", якщо це станеться.

"Ми говорили, що наслідки для Росії будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими. Все це точно. Ми підтримуємо все це", - сказав Прайс.

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Він зазначив, що росіяни отримували публічні та приватні попередження про те, що у разі застосування ядерної зброї "наслідки будуть реальними та екстраординарними".

Топ коментарі

  • Amber

    Из конфиденциальных источников сообщают и можно сделать предположение, что в случае применения Россией ЯО в Украине НАТО не пойдет на такой же ответ с использованием ЯО. Это будет продиктовано гуманитарными соображениями. Тем не менее, в течении одной ночи в Москве будут полностью уничтожены крылатыми ракетами "Томагавк" центры принятия решений:

    - Министерство обороны РФ,

    - Штаб-квартира ФСБ на Лубянке,

    - Штаб-квартира ГРУ,

    - Дом Правительства РФ (белый дом),

    - Главный корпус администрации президента РФ,

    - здание Государственной Думы РФ,

    - здание Совета Федераций РФ,

    - Командный пункт стратегических войск (бункер),

    - Телебашня и ТЦ Останкино,

    - резиденция президента РФ в Ново - Огарёво

    Более того, есть еще одно и не менее страшное оружие по силе воздействия на людскую популяцию без уничтожения здоровых людей и всего живого - электромагнитная бомба. Сегодня это самое засекреченное оружие на планете. Если его доставить крылатой ракетой в Москву, то выйдут из строя все чипы. Это значит, что город погрузится мгновенно во мрак без связи и движения. Весь транспорт встанет (кроме Волг, Москвичей и Жигулей 70-х годов), все электростанции, вся связь, как мобильная, так и стационарная, отключатся без шансов восстановиться. Погибнут только люди в больницах, где запасные генераторы тоже работают на чипах, а также те, кто критически зависит от медоборудования дома. Встанут все насосы отопления и водоснабжения. Город просто умрет через 3-4 дня. Если зимой, то раньше. Даже воевать будет не с кем и вся власть России окажется голым королем. Это оружие намного ужаснее, чем ядерное. Такого оружия нет у России, но оно есть у НАТО. Путин не с теми затеял опасную игру - кто кого. Ему б еще с марсианами повоевать. Посоветуем Вове прочитать фантастический роман Герберта Уэллса "Война миров".

    После этого у Москвы будет выбор - либо начинать 3-ю мировую ядерную войну без победителя либо подписать Акт о капитуляции и демилитаризации с гарантией НАТО о прекращении военных действий против России. Учитывая тот существенный психологический фактор, что все преступники трусы, Москва не пойдет на ядерный конфликт с НАТО. Через несколько недель регионы взбунтуются и от России останутся одни воспоминания. Замечательный актер и поэт Леонид Филатов был несказанно прав:

    "На свете нет ужаснее напасти,

    Чем идиот, дорвавшийся до власти".
  • Дмитрий 297cdebe
    Немцы и особенно японцы в 40-е таким же были

    Это как эпидемия шизофрении
  • Sophia-Maria Duglass
    Слова дагестанской женщины полетели почти что по всему миру.

    Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе, скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
    Кто напал на нас?
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