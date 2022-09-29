Окупанти змушують освітян, медиків та "бюджетників" Маріуполя до 1 січня отримати російські паспорти, - Андрющенко

Усіх освітян та медиків Маріуполя російські окупанти змушують до 1 січня 2023 року отримати російські паспорти.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що напередодні відбулося засідання "адміністрації гауляйтерів" Маріуполя.

За підсумками – всі освітяни, медики та "бюджетники" в період з 1 жовтня до 1 січня зобов’язані отримати російські паспорти. При тому, на відміну від пересічних громадян, їх зобов’язали в безумовному порядку здати паспорти громадян України. Фактично, їх зачиняють у місті", - написав він.

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