Минулої доби окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Херсонщини, поліція відкрила 18 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів військових РФ

На Херсонщині ворог обстріляв п’ять населених пунктів, люди залишилися без води і світла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці поліція Херсонської області.

За минулу добу поліція відкрила 18 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів військовослужбовців РФ на території Херсонської області.

"Загарбники обстріляли Миролюбівку, Петрівку, Білоусове, Новопетрівку та Сухий Ставок, внаслідок чого є поранені, пошкоджено та зруйновано приватні будинки. У деяких населених пунктах відсутнє водопостачання та електроенергія, можливості найближчим часом відновити їх немає через постійні атаки ворога. На місцях обстрілів, де це можливо, працює поліція, всі злочини РФ задокументовано", - йдеться в повідомленні.

У селі Львове Бериславського району поліція встановила особи 6 колаборантів з числа місцевих жителів. Вони брали участь в організації псевдореферендуму за приєднання до складу РФ та входили до складу т.зв. "виборчої комісії".

В центрі Херсона представники окупаційної влади захопили приміщення, де до війни розташовувалося підприємство з пошиття одягу. Нині все обладнання цеху використовується для потреб окупаційних військ.

В поліцію надійшла інформація про викрадення російськими військовими та представниками ФСБ на території області 8 людей. Чоловіків та жінок забирали з домівок та з вулиць у с.Веселе, в Херсоні, Генічеську та Білозерській територіальній громаді.

Поліцією відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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