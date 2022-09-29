Удар росіян по Дніпру: рятувальники виявили тіло ще однієї дитини
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Унаслідок російського удару по місту Дніпро відомо вже про 4 загиблих, з них - 2 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Про таке важко повідомляти…На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини", - йдеться у повідомленні.
Резніченко додав, що на зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя: "Росіяни убили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку. Це неможливо пробачити…".